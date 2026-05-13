「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）

広島は３−３の九回、救援の中崎が巨人・佐々木に２ランを浴びてサヨナラ負け。悔しい岐阜の夜となったが、希望の光を放ったのが、左太ももを痛めた秋山に代わって１軍昇格し、「８番・左翼」でスタメン起用された田村俊介外野手（２２）だ。ベンチの期待に応え、四回に一時同点となる右前適時打。若武者のフルスイングがチームに勢いをもたらす。

右手一本で食らいついた。巡ってきたチャンスは逃さない。田村が今季初スタメンで確かな爪痕を残した。試合に敗れ、表情は厳しいままだったが、「食らいついていこうかなっていう気持ちで打席に入りました」と言葉に熱い思いを乗せた。

この日、１軍昇格し「８番・左翼」で即スタメン起用された。見せ場が訪れたのは、１点を追う四回１死満塁。戸郷に対し、カウント１−２と追い込まれるも、低めのフォークを右前へ。体勢を崩されながらも、巧みなバットコントロールで白球をヒットコースへと運び、「満塁で回ってきたんで、なんとかしたいと思っていた。あそこはすごいいい入り方ができた」と、納得の一打で試合を振り出しに戻した。

気迫がこもった一振り。起用に応えた若鯉を新井監督も「難しいボールだったけど食らいついて良いヒットだったと思う」と褒めたたえた。

岐阜県のぎふしん長良川球場で行われた一戦。同球場でプレーするのは、愛工大名電１年時の秋季東海大会の準々決勝・県岐阜商戦以来だった。県岐阜商には当時２年生の佐々木泰が所属しており、この試合でも２打点の活躍。田村は「３番・投手」で出場するも３−５で敗れ、センバツ出場を逃した悔しい一戦となった。苦い思い出が残る地で快音を響かせ、「１本出たっていうことはよかった」と汗を拭った。

収穫があれば課題も出てくる。１点リードの七回２死二塁。平山の左前打に対し、チャージして本塁への送球を試みるも、グラブからボールがポロリ。失策とはならなかったものの、二走の生還を許した。「アウト、セーフは関係なく、あそこはしっかり捕ってホームに投げて完結させないといけないプレー」と反省。「明日からまたしっかり練習して、同じミスが出ないようにしっかりしたい」と、同じ失敗を繰り返さないと誓った。

チームは痛恨のサヨナラ負けを喫し、借金は今季ワーストタイの８に膨らんだ。まずは１３日の福井で行われる一戦で勝利を目指す。「どのピッチャーが来ても、合わせられるように準備をしっかりしたい」と田村。目をギラつかせる背番号６０は、１打席も無駄にするつもりはない。