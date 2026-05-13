“元アイドル”165cmレースクイーン、へそ出しチューブトップにミニ丈から美脚あらわ 夏先取りコーデがかわいい
レースクイーンの池永百合が12日にInstagramを更新し、へそ出しチューブトップにショーパンという夏先取りのコーデを公開し、反響が寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165cm。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
この日は「今日はお休みなの 何すると思う？」と問いかけながら、ごきげんな様子でポーズをとるポートレートを公開。近頃東京では日中25度を記録する夏日も珍しくなく、池永もニットのチューブトップにへそ出し、ミニ丈のパンツという涼しげで活動的なコーデを披露している。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到。「夏の清涼飲料水のＣＭみたい」という声も寄せられている
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165cm。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
この日は「今日はお休みなの 何すると思う？」と問いかけながら、ごきげんな様子でポーズをとるポートレートを公開。近頃東京では日中25度を記録する夏日も珍しくなく、池永もニットのチューブトップにへそ出し、ミニ丈のパンツという涼しげで活動的なコーデを披露している。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到。「夏の清涼飲料水のＣＭみたい」という声も寄せられている
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）