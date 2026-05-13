板野友美、“バスタオル1枚”で美スタイル全開「ドキッとした」「お肌めっちゃ綺麗」
元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、13日までにInstagramを更新。近影を披露すると称賛の声が寄せられた。
【写真】板野友美、“バスタオル1枚”で美スタイル全開 ネット衝撃「ドキドキした」
美スタイル際立つコーデが度々話題を呼んでいる板野。今回は「お風呂上がり How to」とつづり、スキンケアの様子を動画で披露。冒頭ではバスタオル1枚での姿を公開しており、ファンからは「お肌めっちゃ綺麗」「ドキドキした」などの声が集まっている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）
【写真】板野友美、“バスタオル1枚”で美スタイル全開 ネット衝撃「ドキドキした」
美スタイル際立つコーデが度々話題を呼んでいる板野。今回は「お風呂上がり How to」とつづり、スキンケアの様子を動画で披露。冒頭ではバスタオル1枚での姿を公開しており、ファンからは「お肌めっちゃ綺麗」「ドキドキした」などの声が集まっている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）