「鼻血出る」「かっこよすぎる」EXILE元メンバーの肉体美がヤバい！ バッキバキ上半身に反響
「GENERATIONS from EXILE TRIBE」「EXILE」の元メンバーで、ダンサー、俳優の関口メンディーが25日、結婚を発表した。
【写真】バッキバキ！ 関口メンディーの上半身
関口は「計量、終わりました笑 #workout」と冗談めかしながら、上半身裸の写真を公開。ジムでのワークアウト後でパンプアップしていることを差し引いても、サイドまで見事に割れた腹筋は、日頃の鍛錬の賜物であることを物語っている。
バッキバキの関口の上半身裸にはファンも反応。「弾力が凄そうな筋肉」「かっこよすぎる」「身体がしあがってるぅ〜」「筋肉しゅごい」「鼻血出る」といった反響が寄せられている。
関口メンディーは1991年1月25日生まれの35歳。アメリカ・ニュージャージー州出身。ナイジェリア人の父親、日本人の母親の元に生まれる。2011年7月、GENERATIONSの候補メンバーとして始動し、2012年4月に正式メンバー入り。さらに2014年4月にEXILEに加入。2024年6月に全てのグループを脱退し、所属事務所を退社することを発表。自身の34歳の誕生日にあたる2025年1月25日に一般女性との結婚を発表した。
引用：「関口メンディー」Instagram（＠mandysekiguchi7jr）
【写真】バッキバキ！ 関口メンディーの上半身
関口は「計量、終わりました笑 #workout」と冗談めかしながら、上半身裸の写真を公開。ジムでのワークアウト後でパンプアップしていることを差し引いても、サイドまで見事に割れた腹筋は、日頃の鍛錬の賜物であることを物語っている。
関口メンディーは1991年1月25日生まれの35歳。アメリカ・ニュージャージー州出身。ナイジェリア人の父親、日本人の母親の元に生まれる。2011年7月、GENERATIONSの候補メンバーとして始動し、2012年4月に正式メンバー入り。さらに2014年4月にEXILEに加入。2024年6月に全てのグループを脱退し、所属事務所を退社することを発表。自身の34歳の誕生日にあたる2025年1月25日に一般女性との結婚を発表した。
引用：「関口メンディー」Instagram（＠mandysekiguchi7jr）