「頭のネジぶっ飛んでる」 21歳スノボ女子に仰天、落差20mの“崖”で…「マジですげえ」
YouTubeチャンネル＆インスタグラムで公開
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアの金メダリスト、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が11日、自身のYouTubeチャンネルやインスタグラムを更新。落差20メートルを“飛ぶ”動画を公開すると、ファンの間で大反響となった。
雪の上に立った21歳・村瀬が、崖のようになっている場所に向かって滑り、そして飛んだ。かなりの高さから、落下しながら横回転。見事に着地すると、撮影者からは「イエェェェェ〜イ！」と声が上がった。
村瀬は自身のYouTubeチャンネルで「落差20メートルぐらいの雪庇を飛んで成功した日の映像」を公開し、インスタグラムにも同じ動画を投稿。ファンに衝撃が走り、様々なコメントが寄せられた。
「頭のネジ全部ぶっ飛んでる」
「いやマジでこれすげえぞ」
「カッコよすぎますって本当に」
「何回見ても凄すぎるぅー」
「ぎゃーーーーー」
「ワァーォ」
「ばけもんすぎる」
村瀬はミラノ・コルティナ五輪でビッグエア金メダルだけでなく、スロープスタイルでも銅メダルを獲得した。
（THE ANSWER編集部）