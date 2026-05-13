YouTubeチャンネル＆インスタグラムで公開

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアの金メダリスト、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が11日、自身のYouTubeチャンネルやインスタグラムを更新。落差20メートルを“飛ぶ”動画を公開すると、ファンの間で大反響となった。

雪の上に立った21歳・村瀬が、崖のようになっている場所に向かって滑り、そして飛んだ。かなりの高さから、落下しながら横回転。見事に着地すると、撮影者からは「イエェェェェ〜イ！」と声が上がった。

村瀬は自身のYouTubeチャンネルで「落差20メートルぐらいの雪庇を飛んで成功した日の映像」を公開し、インスタグラムにも同じ動画を投稿。ファンに衝撃が走り、様々なコメントが寄せられた。

「頭のネジ全部ぶっ飛んでる」

「いやマジでこれすげえぞ」

「カッコよすぎますって本当に」

「何回見ても凄すぎるぅー」

「ぎゃーーーーー」

「ワァーォ」

「ばけもんすぎる」

村瀬はミラノ・コルティナ五輪でビッグエア金メダルだけでなく、スロープスタイルでも銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）