巨人の則本昂大投手（３５）が、今季５登板目で移籍後初勝利をかけて１３日の広島戦（福井）で先発する。１２日はＧ球場で捕手を立たせたブルペン投球などで調整した。「体の動き的にも良かったと思いますし、あとはそれを試合で表現するだけ」と、“５度目の正直”へ自信をのぞかせた。

前回登板の４月２８日・広島戦（東京Ｄ）は５回を投げていずれも今季ワーストの１２安打６失点で２敗目。「どこかで休ませようという当初のプランだった」（杉内投手チーフコーチ）。登録抹消を経て中１４日でのマウンドとなる。「フォームのチェックだったり、投げている球の質の向上。日数が空いたんで、やりたいことはできたかなと思います」。再び、広島打線と対峙（たいじ）することになり「自分らしく投げるだけなんで、そこを変えずにやれたら」と雪辱へ気合をみなぎらせた。

福井での登板はプロで初めてとなる。地方球場での経験も豊富なベテラン右腕は「ロケーションとか気候とかいろんなところが違うんで、早く順応するのが大事」とテーマを掲げた。好投してもなかなか恵まれなかった白星を、北陸の地でつかむ。