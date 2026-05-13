〈本を読むのが苦手な文学研究者が愛用する勉強技法。25分集中＋5分休憩＝30分1セットのポモドーロ・テクニックで勉強量を可視化せよ！〉から続く

アルゴリズムに身をゆだね、日々、流れゆく情報に思考のリソースを奪われていると感じている人も多いかもしれない。勉強のセットアップに必要なのは自分で考える環境を取り戻すこと。そのためにはSNS断ちが欠かせない。そのうえで、勉強に必要な反芻の余白をどうやって作ればいいのか？ アメリカ留学時代にSNS完全断ちに成功し、「勉強の成果」を手にしたという文学研究者の阿部幸大さんが、SNSの喧騒を離れ、思考を深める秘訣を語ります。

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

「勉強を手に入れたい」。そう願う人の背中を後押しし、着実に階段をのぼるための心構え・道具立てを可能にしてくれるエッセイ連載、第2回目です。

※本連載は『勉強を手に入れる』と題して書籍化される予定です

◆◆◆

SNSを見ると、なぜ「勉強」から遠ざかるのか

SNSは有害である――そんな話は、もう聞き飽きたでしょう。

うつや不安との相関、自己評価や集中力の低下、あるいはシンプルに時間の浪費。みなさんも、程度の差こそあれ、そういったSNSの有害性を、それなりに味わったことがあると思います。

今回は、タイトルにある「SNS断ち」を推奨する内容ではあります。しかし本稿では、上記のような一般論とはすこし違う角度から、SNSを断つことは勉強の条件である、そのような主張を展開しつつ、ではSNSを断ったうえでどうするのか、そこまでお話ししてみたいと思います。

SNSを見るのは時間の無駄です。しかし、それはいかにわれわれを、本連載の言うところの「勉強」から遠ざけるのでしょうか。

SNSを覗くと、毎日どこかで誰かが炎上している様子が流れてきます。ときにはあなたの発信が炎上に巻き込まれたり、あなたも炎上に参戦したりするかもしれません。あるいは、もっとライトに、自分のことかもしれない悪口を見かけるとかでもいい。ともかく、それはあなたの精神を削り、勉強どころか、生活を破壊します。



©Unsplash

しかし、そんなことは誰でもわかっている。いま指摘したい問題は、もうすこし別のところにあります。

ポジティブなSNSの発信にこそ思考がハックされる

SNSを覗くと、嫌な話題や出来事だけでなく、あなたがずっとフォローしている発信者のポストが流れてくると思います。「勉強を手に入れる」などというタイトルの連載を読んでくださっている読者のみなさんは、おそらく、斬新だったり、意外だったり、希少だったり、示唆的だったり、批判的だったり、論争的だったり、そのような「一味違う」発信力のある特定のユーザーを追っている場合が多いでしょう。

もしかすると、SNSにはたしかに実害もあるが、そうしたポストから得られる実益や喜びもおおきく、それゆえ辞めるにはおよばないと考えているひとも多いかもしれません。しかし、じつはそうしたポジティヴな発信にこそ、本稿で着目したいSNSの問題は眠っているのです。

ひとは、他人による発言に触れると、たとえ望まなくとも、そのことについてしばらく考えてしまいます。たとえば陣営Aと陣営Bが激しく言い争っているとき、自分はAとBのどちらに同意するか、Aに同意するとして、Bのどこが受け入れられないか、Aのロジックのどこが正しいと思うか、そのようなことについて考えることを避けられません。反射的に思考が喚起されてしまう。

このことは、話題そのものや、論争の内容じたいが不快なものである場合にのみ起こるのではありません。むしろ、あなたが尊敬していたり興味をもっていたり参考にしていたりする、そのような発信者の発信内容こそ、あなたの思考に甚大な影響をおよぼします。

するとどうなるか。あなたは、SNSを見たあと、SNSで見かけた内容を考えつづけてしまうのです。それは、たとえるなら、コンビニでかかっていた音楽が店外に出たあと脳内でリピートされるような現象に似ています。

これは、「勉強」にとって、時間の浪費という問題にとどまりません。もっと深刻です。

人間は、インプットした情報を素材にして思考します。それはつまり、どのような情報をインプットするかで、その後の思考の内容や方向が決定されてしまうということです。そこであなたは、あるひとの発信内容に含まれていた、語彙や、話題や、主張や、論法や、図式や、はては口調までを「真似」してしまいます。「真似」という言葉がしっくりこなければ、無意識に反芻してしまうのだ、と言ってもいい。

もちろん、そのくらいのことは、たとえば本を読んでも人と話しても起こります。ただ、SNSの問題は、こうした「素材」が無尽蔵に入ってきてしまう、ということにあります。

これは、サボっているよりも有害な状態です。サボっているのなら、すくなくとも頭に余白がある。しかしSNSを見てしまうと、頭が「占領」されてしまうのです。情報収集のつもりで開いたSNSが、思考のリソースを奪うということ、これがいま指摘したい問題です。

ただし、ここで有害なのは、反芻という行為そのものではありません。「勉強」の効果を得るには、あたらしい概念や思考をインストールするために、まさしくそれを反芻し、自分の言葉や感覚で再構築するプロセスが必要になる。今回はこのプロセスを詳述することはできませんが、こうしたすぐに効果が出ない反芻は、まさに「勉強を手に入れる」ことの重要な要件です。

今回の文脈で重要なのは、ひとは同時にいくつもの話題を反芻することはできない、ということです。SNSを断つことの真の理由はここにあります。依存から抜け出すことでも、時間を取り戻すことでもなく、自分がインストールしたい思考の素材をきちんと選んで脳内にキープできる環境を整えること。それが、勉強の条件としてのSNS断ちです。

SNSの喧騒を離れ、「宿題」を持って散歩に出よ

では、反芻のための余地を設け、素材を選んだとして、どうするか。

散歩に出かけます。

散歩が思考にいい、というような話はどこかで聞いたことがあると思います。アリストテレスもカントもダーウィンも西田幾多郎も散歩していたことで有名です。もっと素朴な次元でも、散歩やシャワーといった「なにも考えていない」時間にふとひらめきを得る、そのような経験は誰にでもあると思います。

しかしわたしは、親に「小さい頃からボーッとしているのを見たことがない」と言われるほど、ボーッとするのが苦手です。だから、あまりボーッとする系のアドバイスには向いていない。ここでは、もっと積極的に散歩を、反芻というか、勉強のツールとして使うことを提案したいと思います。

その方法は、ひとつだけ「宿題」をもって出かける、というものです。

その宿題は、あなたがいま取り組んでいる仕事のうち、困難な部分が望ましい。出かける前に、すこし時間をかけて、思考するに足る問題がどこにあるのか、それだけを整理して、出かけます。あまり刺激の多くないところを歩くのがいい。同じ範囲を行ったり来たりするのもオススメです。

しばらく歩きながら、その反芻の素材に意識がフォーカスし始めるのを待ちます。ここで対象の候補がいくつもあるとダメです。だからひとつだけ決めて出かける。SNSの喧騒に毒されたわれわれの脳にとって、この散歩は、ほとんど瞑想のような感覚に近いものです。

その結果として、当初の問題が解決しなくてもかまいません。自分が「なにかひとつのことを時間をかけて反芻し、思考を進める」という経験からいかに離れてしまっていたのか、いかに集中することがヘタになっているのか、そのことに気づくだけでもいい。他人の「ためになる」言葉にチラチラと脳を晒していることが、いかに勉強の妨げになっているか、それをまずは味わってほしいのです。

アメリカ留学中にSNSを完全断ち。2年目に起きた驚きの「勉強の成果」

ひとつ個人的なエピソードを紹介します。わたしはアメリカ留学中、3年ほどSNSを完全に断った時期がありました。

わたしの分野では、日本とアメリカで研究のカルチャーがまったく違います。ほとんど別の研究分野だと言ってもいいくらい。わたしは日本の大学で10年ちかく教育を受けてから留学したので、どうしても日本の枠組みから抜け出せませんでした。しかし、そこから脱却できないと、アメリカで論文を出版することはできません。

そこでわたしは、この3年間、日本語の文章に触れることをみずからに禁じました。もちろん、日本語の全面禁止はストレスフルであり、現実的ではありません。あくまでも、「日本語の文章」です。

なぜか。日本人が書いた日本語の文章には、日本特有の「なにか」がある。日本のカルチャーにどっぷり浸かっていたわたしは、それがなんなのか具体的にはわかりませんでした。しかし、それがわからないということ、「自然」に見えてしまうということがつまり、自分が日本のカルチャーの外部に出ることができていないことの証左であるはず。だからわたしは、そのカルチャーの内部で思考する――反芻する――ことを回避するための条件として、日本語の文章に触れることを禁じたというわけです。

このとき想定していたのは日本語の論文や研究書がメインでしたが、わたしはSNSで、もちろん日本人の大学教員をたくさんフォローしていました。彼らはかならずしもSNSで研究について語らないわけですが、しかし、彼らは日本のアカデミアのカルチャーの内部に生息し、そのなかから普段のなにげない発信もしている。その「自然さ」が、わたしの勉強を条件づけてしまう。

そうして2年が経ったころ、わたしはようやくアメリカの研究が見えてきました。同時に、上述した日本特有の「なにか」も見えてきた。これはつまり、語彙、話題、主張、論法、図式、口調、その他もろもろの「素材」の全面的な入れ替えが起こったということです。これに時間がかかった。そして、それはまさしく「勉強の成果」と呼ぶにふさわしい飛躍をわたしにもたらしました。

ここで重要なことは、わたしのSNS断ちが成功したのは、それが目的ではなく手段だった、というところにあります。SNS断ちは、ただやるだけでもポジティヴな効果がありますが、SNSをやめれば賢くなる、という単純な理解では効果は薄い。その本質は、思考のリソースを何に使うかを、自分で選択しコントロールするということです。

そのためには、そこに有用な情報があるかもしれないSNSという喧騒から、おもいきって耳をふさぐ必要がある。そうして、ほとんどなにもない空間をうろうろしながら、ひとつのことに向き合うことの重要さを思い出す。

今回はそういうお話でした。

（阿部 幸大）