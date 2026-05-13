かなりの距離を飛行し救急搬送！

第三管区海上保安本部の公式Xは2026年5月8日、東京から1500km離れた海上で発生した急病人の緊急搬送について発表しました。

【メッチャ遠い！】これが、海上保安庁が救急搬送に向かった場所です（動画）

海上保安庁に118番通報があった場所は、東京から南に約1500km離れた海域だったとのことです。公開された画像によると、その位置は小笠原諸島よりさらに南にあり、公式Xでも「通報位置はなんと東京から南に約1500km離れた海上にいる漁船！」と驚きを交えて紹介していました。

急病人への対応のため、まず海上自衛隊のヘリコプターが通報した漁船へ急行し、急病人を吊り上げて硫黄島まで搬送。その後、第三管区海上保安本部の救難ジェット機が同島へ急行し、搬送任務を引き継いで東京の病院まで搬送したようです。公式Xでは「急病人を病院へ無事搬送しました」と発表しています。

このXの投稿には、「海保、海自、消防…連携での対応…安心感あり嬉しく思ってしまう。

急病の方はお大事にしてください」「急搬送は海自・硫黄島基地のヘリ&飛行艇US-2だけど、今回は洋上からの118番通報が始まりだったから海保の出番だったのか」「海上自衛隊(防衛省)、海上保安庁(国土交通省)、東京消防庁(東京都)とのナイス連携ですね！」といった反応がありました。