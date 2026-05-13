車でぶつかってきたくせに、「危ないだろ！」と怒られて......。

【衝撃の体験】バックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉

新社会人になりたてだったころのYさん（投稿時：静岡県・20代女性）は驚きのあまり、頭を下げることしかできなかったという。

＜Yさんからのおたより＞

当時免許取り立てのころ、新卒で入社したばかりの会社から帰宅しコンビニに立ち寄った時のことです。

買い物を終え駐車場から出ようと車を発進させたのですが、駐車場内に歩行者がいたため一時停止をしていなくなるのを待っていました。

その時、車の後方からドンッという大きな音がし車が大きく揺れました。車からすぐに降りて確認してみると、高級車がバックをして出てきた時に後ろにいた私の車に気が付かずぶつかったようでした。

「どうして俺の後ろにいたんだ！」

高級車から降りてきたおじいさんに「すみませんでした、お怪我はありませんか」と尋ねると「どうして俺の後ろにいたんだ！危ないだろ！」と怒鳴られたのです。

私は驚いてしまいその場で頭を下げ謝ることしかできませんでした。

するとコンビニから出てきた作業着を着た3人ほどの若い男の人たちが私とおじいさんの間に割って入り、おじいさんに「後方確認をきちんとせずにぶつかったのはそっちだろう、ちゃんと見ていたぞ」と怒ってくれたのです。

周りにいた方たちも110番通報をできずにいた私の代わりに通報をしてくれたりして、とても助けられました。

その後警察の方が来てくださり事故の状況などを説明している間に助けてくださった方々はいなくなってしまいました。

免許を取ったばかりで初心者マークの貼ってある車や買ったばかりのリクルートスーツを着ていた私を見て、助けてくれたのだと思います。

あの時は動揺し泣いてしまい碌にお礼もできませんでしたが、作業着のお兄さんたち、代わりに通報してくれた方、本当にありがとうございました。



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