¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÚÅ·¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡¡À¾Éð¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¼¤·2°ÌÉâ¾å¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤¹
¥×¥íÌîµå ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï5°Ì¤Î³ÚÅ·¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬4²ó¤ËÀ¾ÀîÎ¶ÇÏÁª¼ê¤ÈÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç³ÚÅ·ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
3°ÌÀ¾Éð¤Ï2°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò´°Éõ¤Ç²¼¤·5Ï¢¾¡¡£ÀÐ°æ°ìÀ®Áª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤âÄ¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤¬7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î·ÑÅê¤Ç´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·3Ï¢¾¡¡£Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤Ï7²ó2¼ºÅÀ(1¼«ÀÕÅÀ)¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢À¾Éð¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã5·î12Æü¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡ä
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 2-0 ³ÚÅ·
¾¡Íø¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¶åÎ¤°¡Ï¡(3¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀï¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁñ»Ê¹¯À¿(4¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Þ¥Á¥ã¥É(12S)
¢¡À¾Éð 3-0 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¡Íø¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯(2¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀï¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÀ²(2¾¡2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÀ¾Éð¡Û´ä¾ëñ¥¶õ(1ÇÔ11S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀÐ°æ°ìÀ®2¹æ
¾¡Íø¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û°ËÆ£Âç³¤(4¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀï¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó(2¾¡4ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÌøÀîÂçÚð(1¾¡9S)
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹5¹æ
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¾åÅÄ´õÍ³æÆ2¹æ