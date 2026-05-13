◆ 「両チームのバッテリーの差がちょっと出た試合だった」と指摘

楽天は12日、オリックスと対戦し0−2で敗れた。先発・荘司康誠が4回、西川龍馬と太田椋に適時打を浴びた。

どちらも初球を痛打された、荘司と太田光の楽天バッテリー。12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は「西川に打たれた場面は、一死一塁で（一塁走者の）渡部遼人の足は気になるんですね。だから真っ直ぐを当然西川は待ってますよね。そしてバッテリーからすると、単打はいいけど長打は打たれてはいけないケース、これも頭に入れていなければいけないということを考えると、外の真っ直ぐですっといくのではなくて、走者も気になるならば内角高めで西川を踏み込ませない部分も突けながら走者が走った場合は刺せる。そういう内角から、内角高めからの使い方をしても逆によかったのではないか」と指摘した。

さらに「太田椋に対しても、内角のツーシームが甘くいった。初球なので（二死二塁と）走者は二塁にいっているわけだから、やはり内角のボールゾーンから入る。そこをもう少し注意深く、捕手の太田光はもっとジェスチャーを使いながら、大事な所だったのでやってもよかったのではないか」と苦言を呈し「両チームのバッテリーの差がちょっと出た試合だった」と総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』