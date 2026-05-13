【難解略語】「H-3ロケット」の「H」が何の略か分かりますか？　難しくない！答えを知って納得！

突然ですが、「H-3ロケット」の「H」が何の略か知っていますか？

意外と分からない…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Hydrogen（水素）」でした！

「H-3ロケット」の「H」は、「Hydrogen（水素）」の略です。

H-3ロケットは、日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が共同開発した日本の基幹ロケットです。前世代機であるH-IIAロケットの後継機として開発され、2023年2月に初号機の打ち上げが行われました。初号機は残念ながら打ち上げに失敗しましたが、2024年2月に2号機の打ち上げが成功し、日本の宇宙開発において大きな一歩を踏み出しました。

H-3ロケットの特徴は、高い信頼性と低コストを両立させている点です。打ち上げ費用をH-IIAロケットの約半額となる50億円程度に抑えることを目標として設計されており、国際的な衛星打ち上げ市場での競争力強化が期待されています。また、エンジンの数や搭載するロケットブースターの組み合わせを変えることで、さまざまな重さの衛星に対応できる柔軟な設計となっています。日本の宇宙産業の自立性を高める上でも、非常に重要な役割を担っているロケットになります！

次回の難解略語もお楽しみに！

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