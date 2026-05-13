【甘く香ばしい風味が広がる】ハーゲンダッツ”加賀棒ほうじ茶ラテ”が新登場♪

2026年4月21日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ”加賀棒ほうじ茶ラテ”が新発売されました!加賀棒ほうじ茶の甘く香ばしい香りや風味にクリーミーで濃厚なミルクを組み合わせ、シンプルな加賀棒ほうじ茶の味わいを楽しめる新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売しています♪

石川県金沢市発祥”加賀棒ほうじ茶”を使用

価格:各373円(税込)

今回の新商品は、加賀棒ほうじ茶の甘く香ばしい風味とこだわりのミルクを合わせ、加賀棒ほうじ茶の本来の味わいを楽しめるような新作ハーゲンダッツになっています。

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加賀棒ほうじ茶とは？



石川県の金沢市発祥で茶葉全体の10～15%しか取れない茶の茎（茎茶）を焙煎して作られるほうじ茶です。一般的なほうじ茶より苦味が少なく、芳醇な香りと甘み、旨味があるのだとか。

蓋を開けると…

クッキーやソースなどのトッピングはなく、加賀棒ほうじ茶の風味や甘み、旨みが思う存分引き出したシンプルなアイスクリームになっています。

蓋を開けた瞬間から、加賀棒ほうじ茶の焙煎した香ばしさ香りをしっかり感じ、ひとくち食べると加賀棒ほうじ茶の香りや風味が口の中で広がります♪

そして、北海道産生乳を使用していて、加賀棒ほうじ茶の香ばしさ、風味と同時にミルクのコクを感じまろやかなほうじ茶ラテを表現されています。

後味はスッキリしていて、加賀棒ほうじ茶の香ばしさや風味の余韻が最後まで楽しめるアイスクリームです♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

加賀棒ほうじ茶ラテ

味:★★★★☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★☆☆

シンプルな加賀棒ほうじ茶の味わいを楽しめるアイスクリーム。香り高いほうじ茶の風味とクリーミーなコクが楽しめるハーゲンダッツです♪

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、ほうじ茶、（一部に乳成分・卵を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:245kcal

たんぱく質:4.3g

脂質:15.7g

炭水化物:21.8g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。