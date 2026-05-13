＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】“規格外ボディ”のイケメン新人力士（全身）

土俵に上がった瞬間、そのあまりに“規格外”なビジュアルに館内と視聴者が騒然となった。端正な小顔に、盛り上がった肩周りの筋肉。圧倒的な存在感に「魔裟斗に似てる」「俳優系イケメン」「この力士は誰？」「上半身の筋肉スゴイ」など反響が相次いだ。

注目を集めたのは、幕下最下位格付出の大森（追手風）。昨年、金沢学院大学で全日本相撲選手権準優勝を果たし、名門・追手風部屋に入門した超大型新人だ。三日目の一番では、幕下五十九枚目・春雷（立浪）を相手に、格の違いを見せつける相撲を披露した。

立ち合い、鋭い踏み込みを見せた大森は、185センチ、120キロの恵まれた体格を活かして真っ向から当たった。瞬時に右を差し、左まわしを引いて盤石の形を作ると、春雷に何もさせないまま一気の寄り切り。まさに「電車道」と呼ぶにふさわしい内容で、無傷の2連勝を飾った。

大森は石川県鳳珠郡穴水町の出身。部屋付きの北陣親方（元小結・遠藤）と同郷であり、親方にならって本名の「大森」を四股名に掲げている。新弟子検査では驚異の背筋力265キロをマークしており、その数値に違わぬ強靭な上半身のバネが、一気に相手を土俵外へ追いやった。

ABEMAファンからは、大森の強さだけでなく、その完成された肉体美とルックスに対しても驚きの声が殺到。「魔裟斗に似てる」「俳優系イケメン」といった称賛から、鍛え上げられた肩を見て「肩がメロン」「上半身の筋肉スゴイ」といったコメントが並んだ。

その他にも「背筋おばけ」「ガタイよすぎ」「顔が小さい」など、大森のポテンシャルの高さに圧倒される声が相次いだ。アマチュア界のトップから鳴り物入りで角界入りした22歳。その圧倒的な実力と華のあるビジュアルは、今場所の幕下戦線、そして将来の角界を背負うスター候補としての存在感と実力を十分に証明していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）