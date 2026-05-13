兄の張本智和選手の熱意に妹の張本美和選手が笑顔になりました。

卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。男女ともに中国に敗れたものの男子は10年ぶり、女子は6大会連続銀メダルとなりました。

大きな大会の1つを終え、記者から今シーズンが終えたら兄妹で行きたい場所はと聞かれた張本兄妹。智和選手は「野球見に行きたいので、ついてきてくれるなら」とぽつり。この提案に美和選手も思わず驚き笑顔を見せます。

「自分も昨年始球式はしているので、興味なかったんですけど興味を持ち始めたところなので、そんなに追ってるわけじゃないんですけど、お兄ちゃんについていきます」と智和選手ほどの熱意はないもののこの提案には賛成しました。

妹へのおすすめ選手を智和選手に尋ねると「妹が始球式をやったときに西口(直人)投手と藤井(聖)投手に教えていただいたと聞いて、2人の結果を注目してるといってたので素晴らしいピッチャーなのでそのまま押して欲しい。宗山(塁)選手は楽天イーグルスのみならず全国のファンが知っているので。あと黒川(史陽)選手、中島(大輔)選手」と止まらぬ楽天愛を語りました。