三味線奏者の上妻宏光氏が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。

上妻宏光氏　＝テレビ朝日提供

昨年、ソロデビュー25周年という節目を迎えた上妻氏が、24年ぶりに同番組に出演。伝統の枠を超え、唯一無二の存在感で活動の幅を広げている。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たしプロを志した原点を振り返る。

昨年のニューヨーク公演では、18歳の息子とともに三味線を演奏し、親子共演が実現。異国の地で現地の観客を沸かせた際のエピソードとともに、次世代へ音を繋ぐ父としての表情を覗かせる。

さらに、志村けんさんが弟子入りを志願するきっかけとなった代表曲「紙の舞」の生演奏も披露。即興演奏が基本の津軽三味線を後世に遺すため、譜面化に取り組む情熱など、百年先を見据えた伝統の未来を語る。