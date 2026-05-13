ソロデビュー25周年の三味線奏者、志村けんさんが弟子入りを志願するきっかけになった代表曲を披露
三味線奏者の上妻宏光氏が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
上妻宏光氏 ＝テレビ朝日提供
昨年、ソロデビュー25周年という節目を迎えた上妻氏が、24年ぶりに同番組に出演。伝統の枠を超え、唯一無二の存在感で活動の幅を広げている。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たしプロを志した原点を振り返る。
昨年のニューヨーク公演では、18歳の息子とともに三味線を演奏し、親子共演が実現。異国の地で現地の観客を沸かせた際のエピソードとともに、次世代へ音を繋ぐ父としての表情を覗かせる。
さらに、志村けんさんが弟子入りを志願するきっかけとなった代表曲「紙の舞」の生演奏も披露。即興演奏が基本の津軽三味線を後世に遺すため、譜面化に取り組む情熱など、百年先を見据えた伝統の未来を語る。
上妻宏光氏 ＝テレビ朝日提供
昨年、ソロデビュー25周年という節目を迎えた上妻氏が、24年ぶりに同番組に出演。伝統の枠を超え、唯一無二の存在感で活動の幅を広げている。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たしプロを志した原点を振り返る。
さらに、志村けんさんが弟子入りを志願するきっかけとなった代表曲「紙の舞」の生演奏も披露。即興演奏が基本の津軽三味線を後世に遺すため、譜面化に取り組む情熱など、百年先を見据えた伝統の未来を語る。