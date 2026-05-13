超高齢化社会に突入している我が国だが、そうした中で、今後一つの大きな問題として扱われる可能性が高いのが、「元一流企業サラリーマン男性高齢者による自慢話」である。というのも、リタイアし、ヒマを持てあます一流企業出身の男性高齢者は、とかく様々な会合やら店に訪れ、過去の栄光を話すのである。彼らは、それなりの財と人脈を有しているため、生活にもゆとりがあり、フットワークは軽いのだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

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一流企業出身男性の話は「イヤミ」「自慢」？

この手の男性が夜の社交場を訪れて、何かのきっかけであなたと会話することになったら。そこで彼が聞いてもないのに自分の過去のキャリアを滔々と語り始めたら――。果たしてどう思われるだろうか。実は私自身は、彼らの話に真摯に耳を傾けることができる。しかし、その場に居合わせた人の多くは、そうはならない。「また自慢話が始まったか……」と呆れたような表情を見せたり、別の席や、別の店に移ってしまったりすることも。そんな話を聞くためにそこにきているわけではないからだ。こうした状況を見ていると、なんともいたたまれない気持ちになってしまう。

かつては大企業で働いたと言われても…（写真はイメージです）

私は現在、喫茶店兼バーのような店で週に1回バイトをしているが、そこにも彼らはやってくる。私からすると、そうした男性も含め、全ての方が大事なお客さんであるため、全員に気持ちよく過ごしてもらいたいと考える。だが、そうした、自慢話が多い一流企業出身高齢男性が一部の客から疎まれていることをこっそり聞かされると、その男性が可哀想だと思ってしまうのだ。確かに話は長いものの、彼もまた、愛すべきキャラクターを持つ好人物だからだ。

だが、一部の客は彼を「うぜぇヤツ」扱いをしてしまっている状況がある。その理由もよくわかる。当人はただただ自分の経験を話しているだけなのだが、一流企業出身の高齢男性の話は、そうではない経験をした人からすると「自慢」や「イヤミ」と感じられてしまう面がある。

この街でくすぶっている人に対して何かしたい

これはあくまで創作ではあるものの、こうした男性は以下のような話をしがちである。

「オレは〇〇自動車の社員として、〇〇社長（当時）に長らく助言をする立場にあった。取引先である××社の社長ともツーカーの仲で、彼もオレのことを買っていて、事あるごとに電話をし、時にはオレのオフィスに来て打ち合わせをしたものだ。

××社の社長は、オレに取り入ることが〇〇自動車との取り引きを活性化させることだと分かっていたから、オレによくしてくれた。時には赤坂の高級クラブで奢ってくれたりもしたし、そこからオレは100億円規模の仕事を××社に出すに至った。そういったことをやったオレは、この街でくすぶっている人間に対して何かしたいと考えるんだよ！」

定年後にも「名刺」を持って酒場で配る

正直、この男性に現時点ですさまじき権力とパワーはもはやないだろう。だが、自身の過去の威光をなんとしても人々に伝えたいのである。その様を私は限りなく愛おしく感じてしまう。そして話が終わったら「無理しないでいいですよ。あなたはすでに素晴らしい実績があるから、これ以上何もしないでいいです。楽しく生きてください」と伝えたくなってしまうのだ。

こうした方々はたいてい、定年してだいぶ経つにも関わらず、現役時代を忘れられないのか、名刺を持っていることが多い。そしてその名刺には「元〇〇自動車勤務」やら、「気象予報士とFPの資格あり」などと、経歴がびっしりと印字されている。

そんな名刺を眺めていると、これは「反面教師」になるなと感じてしまう。もっとも私自身は単なる野良フリーランスのライター・編集者のため、自慢できることなどないし、キャリアでドヤ顔はできない。

だが、大企業の重役を務めあげ、定年退職した自分の友人らが、将来同じようなことをしてしまう可能性は大いにある。そんな場合は、「お前、みっともないからやめろ」ぐらいの助言はしたいな、と考えている。何しろ昔の威光を自慢することほど他人の目から見て痛々しいことはないからである。

これから人口のボリュームゾーンたる団塊ジュニア世代が高齢者になる。その中には、「ワシは就職氷河期に一流企業に入れた」「ワシは激動のIT化の時代にSEとして大活躍をした」などと言いたくなる人も出てくるだろう。だが、本当にそのような言動はやめた方がいい。バイトとして飲食店で働いていると、その手の人が他の客から歓迎されることは一切ないということがよく分かるからである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部