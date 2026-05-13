「時短でスイーツ、作るならどれ？」＜回答数23,608票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第528回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「時短でスイーツ、作るならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「時短でスイーツ、作るならどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホットケーキミックスで！サツマイモのレンジ蒸しパン
【材料】（2人分）
サツマイモ 1/2本
ハチミツ 大さじ 1
ホットケーキミックス 100g
卵 1個
牛乳 大さじ 3
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、サツマイモは皮をむき、1cm角に切り、水に放って水気をきる。ぬれたまま耐熱容器に並べ、ハチミツをかけてラップをし、電子レンジで2分加熱する。
【作り方】
1、ボウルに卵を溶きほぐし、牛乳、サラダ油を加えて混ぜ合わせ、全体に混ざったらホットケーキミックスを加え、よく混ぜる。軽く汁気をきったサツマイモも加え、全体がよく混ざったらマフィン型に半分の量まで入れる。
2、電子レンジで3〜4分、様子をみながら加熱する(竹串を刺して、生地がついてこなくなるまで)。電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「時短でスイーツ、作るならどれ？」さてみなさんの回答は…？
・「時短でスイーツ、作るならどれ？」の結果は…
・1位 市販活用 34%
・2位 ヨーグルトデザート 31%
・3位 トーストアレンジ 20%
・4位 レンジ蒸しパン 12%
※小数点以下四捨五入
23,608票
・2位 ヨーグルトデザート 31%
・3位 トーストアレンジ 20%
・4位 レンジ蒸しパン 12%
※小数点以下四捨五入
23,608票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホットケーキミックスで！サツマイモのレンジ蒸しパン
【材料】（2人分）
サツマイモ 1/2本
ハチミツ 大さじ 1
ホットケーキミックス 100g
卵 1個
牛乳 大さじ 3
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、サツマイモは皮をむき、1cm角に切り、水に放って水気をきる。ぬれたまま耐熱容器に並べ、ハチミツをかけてラップをし、電子レンジで2分加熱する。
【作り方】
1、ボウルに卵を溶きほぐし、牛乳、サラダ油を加えて混ぜ合わせ、全体に混ざったらホットケーキミックスを加え、よく混ぜる。軽く汁気をきったサツマイモも加え、全体がよく混ざったらマフィン型に半分の量まで入れる。
2、電子レンジで3〜4分、様子をみながら加熱する(竹串を刺して、生地がついてこなくなるまで)。電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)