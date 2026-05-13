・「時短でスイーツ、作るならどれ？」の結果は…

・1位 市販活用 34%

・2位 ヨーグルトデザート 31%

・3位 トーストアレンジ 20%

・4位 レンジ蒸しパン 12%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「時短でスイーツ、作るならどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「時短でスイーツ、作るならどれ？」