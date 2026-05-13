スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「時短でスイーツ、作るならどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「時短でスイーツ、作るならどれ？」

・「時短でスイーツ、作るならどれ？」の結果は…


・1位 市販活用 34%
・2位 ヨーグルトデザート 31%
・3位 トーストアレンジ 20%
・4位 レンジ蒸しパン 12%
　
※小数点以下四捨五入

23,608票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ホットケーキミックスで！サツマイモのレンジ蒸しパン


【材料】（2人分）

サツマイモ 1/2本
  ハチミツ 大さじ 1
ホットケーキミックス 100g
卵 1個
牛乳 大さじ 3
サラダ油 大さじ 1

【下準備】

1、サツマイモは皮をむき、1cm角に切り、水に放って水気をきる。ぬれたまま耐熱容器に並べ、ハチミツをかけてラップをし、電子レンジで2分加熱する。



【作り方】

1、ボウルに卵を溶きほぐし、牛乳、サラダ油を加えて混ぜ合わせ、全体に混ざったらホットケーキミックスを加え、よく混ぜる。軽く汁気をきったサツマイモも加え、全体がよく混ざったらマフィン型に半分の量まで入れる。



2、電子レンジで3〜4分、様子をみながら加熱する(竹串を刺して、生地がついてこなくなるまで)。電子レンジは600Wを使用しています。



(E・レシピ編集部)