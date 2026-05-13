「機動警察パトレイバー」が32年ぶりに復活。「週刊スピリッツ」25号に完全新作読切を掲載
【「週刊スピリッツ」25号】 5月18日 発売 価格：570円
書影はAmazonより
【拡大画像へ】
Xのゆうきまさみスピリッツ公式アカウントは、5月18日発売の「週刊スピリッツ」25号に、ゆうきまさみ氏による「機動警察パトレイバー」の完全新作読切が巻頭カラーで掲載されることを発表した。完結してから実に32年ぶりの復活となる。
さらに特別付録として「『機動警察パトレイバー』コマステッカー」が付属。5月15日から第1弾「機動警察パトレイバー EZY File1」が劇場公開される新シリーズ「EZY」の特集記事では、監督を務める出渕裕氏が必見ポイントを紹介するほか、ゆうきまさみ氏による初出しのキャラクターデザインラフも掲載されている。
あれ(完結)から32年。- ゆうきまさみスピリッツ公式 (@yuuki_spirits) May 11, 2026
時を超え、ついにまた〝動く〟ーー
◎巻頭カラー
『機動警察パトレイバー』完全新作読切！
◎特別付録
漫画版コマステッカー
◎記事
新シリーズ『EZY』紹介記事！
出渕裕氏に聞く必見ポイント&ゆうきまさみ氏の初出しキャラデザラフ
5/18発売「週刊スピリッツ」25号に掲載！ pic.twitter.com/a2xv5Mqw4C
（C)ゆうきまさみ／小学館