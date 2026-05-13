【「週刊スピリッツ」25号】 5月18日 発売 価格：570円

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　Xのゆうきまさみスピリッツ公式アカウントは、5月18日発売の「週刊スピリッツ」25号に、ゆうきまさみ氏による「機動警察パトレイバー」の完全新作読切が巻頭カラーで掲載されることを発表した。完結してから実に32年ぶりの復活となる。

　さらに特別付録として「『機動警察パトレイバー』コマステッカー」が付属。5月15日から第1弾「機動警察パトレイバー EZY File1」が劇場公開される新シリーズ「EZY」の特集記事では、監督を務める出渕裕氏が必見ポイントを紹介するほか、ゆうきまさみ氏による初出しのキャラクターデザインラフも掲載されている。

（C)ゆうきまさみ／小学館