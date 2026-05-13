“スレンダー脚線美”際立つミニスカ姿にドキッ…韓国美人ゴルファーの最新SHOTに「一目惚れした」の声

韓国女子ゴルファーのチェ・イェジが、爽快感あふれるミニスカウェア姿を公開してファンを魅了している。

【写真】細身なのにボリューミー…韓国女子ゴルファーの圧巻美貌

チェ・イェジは最近、自身のインスタグラムを更新。「両腕を広げて、気持ちの良さを表現してみよう！5月よ、よろしくね♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、晴れ渡った青空の下、フィールドで明るい表情を見せるチェ・イェジが写っている。ライトブルーのポロシャツに同色のミニスカートを組み合わせたゴルフウェアコーデで、両腕を広げた開放的な姿をカメラに披露している。

ほかにも、ミニスカートをなびかせてフィールド上を走るような姿を見せたり、カメラに背を向けて日差しを浴びるようなポーズを見せたりと、天真爛漫な魅力を惜しげもなくあらわにしたチェ・イェジ。スレンダーなスタイルや脚線美で、多くのゴルフファンを虜にしていた。

投稿には、「幸せそうですね」「一目惚れしました」「お似合い！」「かっ、可愛すぎる…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チェ・イェジInstagram）

1995年6月13日生まれで30歳のチェ・イェジは、父親の勧めでゴルフを始め、2013年にプロ転向した。2018年まで主に下部ツアーの大会に出場し、その後はレッスンプロやテレビ、YouTubeチャンネル出演など幅広く活動している。

2021年7月には推薦枠として6年ぶりに韓国女子ツアーの大会に出場して話題を呼んだことも。自身のYouTubeチャンネル『チェ・イェジ ゴルフTV』は約16万人の登録者を持つ。弟のチェ・ミヌクもプロゴルファー。