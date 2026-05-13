　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円安の6万2510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては232.57円安。出来高は7933枚だった。

　TOPIX先物期近は3880ポイントと前日比11ポイント高、TOPIX現物終値比7.10ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62510　　　　　-150　　　　7933
日経225mini 　　　　　　 62520　　　　　-130　　　205692
TOPIX先物 　　　　　　　　3880　　　　　 +11　　　 18082
JPX日経400先物　　　　　 35425　　　　　 -25　　　　 714
グロース指数先物　　　　　 802　　　　　　-3　　　　 647
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース