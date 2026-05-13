お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多華丸（56）が12日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。SNS上にダンスをしながら地元の魅力を発信している「好きな2人組」を明かした。

今回は人気企画「満票だったら100万円!ザ・ベストアンサー」を放送。最初のお題として「若者のちょっと気になるアレ、1つだけ無くせるなら何がベスト？」というテーマが出題された。

これに対し、かまいたち・山内健司が「SNSで踊ってるやつ」と提案したことに、華丸は「俺、結構見るもん」と意外な反応を見せ、濱家隆一は「見ますか!?」とびっくりした。

華丸は「うん、好きな2人組がいて」と明かした。この事実にゲストで出演した令和ロマン・松井ケムリは「えぇ!?」と思わず声をあげた。この2人組の詳細について聞かれた華丸は「淡路島かどっかにね…学校の前で踊ってる2人」と説明した。

「学生さんが?」という質問に「いやいや…区役所の人みたいな」と、まさかの曖昧な返答にスタジオは笑いに包まれた。濱家が「村おこし的なSNS」とフォローすると、華丸は「そうね」とうなずき「地元の産地の野菜とったり」と伝えた。

画面には華丸が語った2人組の正体として、淡路島の魅力を発信する「アカリたち」の動画が紹介されていた。