公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)は12日、海外チームを国内に招聘する際に相手国のバスケットボール協会(または連盟)に支払う遠征補助費をめぐり、元職員により不適切な経費申請および金銭管理が行われていたことが発覚したことを発表しました。

対策本部を立ち上げ、事案の全容解明と原因の究明に当たるとともに、所管官庁および統括団体にも報告。捜査当局とも連携を進めているとのこと。

協会は「こうした事案の発生を許してしまったことを極めて厳粛に受け止めております。バスケットボールを応援してくださるファンの皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

事案の概要としては、2024年から2025年にかけて開催された日本代表国際強化試合のうち4件(3か国)について、当時これを担当していた職員(現在は退職済みで元職員)が遠征補助費として、出金した計1,400万円を、相手国に対して交付していない事実が判明。

1,400万円の出金に際しては、記載内容の異なる覚書の作成、また、決裁者のサインデータの使用・加工などで元職員による不適切な経費申請処理がなされていたといい、すでに元職員から返還されているとのことです。

再発防止策としては、「今後、こうした事態を招かぬよう、発生した原因を究明したうえで、以下の再発防止策を講じ、弊協会のガバナンス・コンプライアンス並びに、組織・業務体制の強化を継続的に図ってまいります」と説明。

現金取り扱いルールの厳格化として、遠征補助費の現金交付を含め、現金での支払いは極めて例外的な場合に限定し、原則として振込による対応とする。

印章等管理の整備として、権限のない者がサインデータを使用できないよう規定改定を実施し、複数のチェックが働くよう申請システムを整備。

経理処理に関する規定類および運用ルールに関して、理事・監事・職員等によるプロジェクトチームを立ち上げ、稟議決裁規定や経理規定などの諸規程、支払い申請などの社内運用ルール、謝金等の各支払い基準などを網羅的に再点検する。

組織・業務体制の強化として、職員の適切な部署異動を実施するとともに、業務に関して複数の職員によるチェックを行う体制、業務の属人化を未然に防止する体制を強化・整備。

社員研修の実施として、「バスケで日本を元気に」という理念を担う者として、今一度その責務を重く受け止め、社会的な信用と信頼の向上に努めるとし、規範・倫理、コンプライアンス、ガバナンスへの深い理解を全役職員に浸透させるべく、実効性のある研修を継続して実施し、再発防止を徹底すると5つの項目を立てました。