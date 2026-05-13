◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

今季7度目の先発マウンドに上がったドジャースの佐々木朗希投手について、試合後にロバーツ監督が評価を口にしました。

佐々木投手は5回0/3、91球を投げ、6安打、5奪三振、2四死球、3失点の内容。白星こそつきませんでしたが、粘り強い投球を見せました。

ロバーツ監督は「ロウキは良かったと思う」と投球内容を評価しました。

2回にディバース選手に先制ホームランを許し、3回は四死球が絡み一死満塁のピンチを招きましたが、ディバース選手を浅い外野フライに打ち取るなど、追加点は与えず。4、5回とテンポよくアウトを重ねました。

1点リードとなった6回は、先頭からシュミット選手、ディバース選手に連打を浴び、無死二、三塁のピンチを迎えると、ラモス選手には三塁線を破る逆転の2点タイムリー二塁打を献上。逆転を許して降板となりました。

ロバーツ監督は、6回のシーンについて、「サードの横を抜けたゴロ1本で悪い登板だったとは思わない」と話し、「十分に6回を投げ切れるだけの球は持っていた。内容次第では6回1失点の登板になっていてもおかしくなかった。ロウキはしっかり自分の役割を果たしていた」と評価しました。

一方、同点の7回からリリーフ陣が苦戦。3番手のアレックス・ベシア投手が満塁から勝ち越しの押し出し四球を出すと、ウィル・クライン投手も2点タイムリーを献上。9回にはワイアット・ミルズ投手も5四死球で3失点を喫し、ロバーツ監督も険しい表情をベンチで浮かべていました。