◇NBAプレイオフ カンファレンス準決勝第4戦 サンダー115-110レイカーズ(日本時間12日、クリプトドットコム・アリーナ)

レイカーズは王者サンダーの前に4連敗で敗退。それでも八村塁選手が25得点と、3ポイントシュートを4本沈めて躍動しました。

3連敗中のレイカーズにとって負ければ敗退が決まる一戦。スターティングメンバーに名を連ねた八村選手は、後半から大暴れ。残り11分28秒で後半初得点をあげると、残り10分でこの試合初の3ポイントシュートを成功。残り6分14秒にも左コーナーから3ポイントシュートを沈めます。チームも84-80とリードして折り返しました。

運命の第4Qは。再び王者に逆転を許す展開。そんな中、八村選手が残り3分10秒に左コーナーから3ポイントシュートを沈めると、残り1分41秒で左コーナーからステップバックで3ポイントシュートを成功。さらに相手のファウルも誘い、4点プレーで6点差を一気に2点差につめます。さらにチームは残り40秒で逆転しましたが、最後は5点差で力尽きました。

八村選手は、43分11秒の出場でオースティン・リーブス選手の27得点に次ぐ、チーム2位の25得点をマーク。3ポイントシュートは前半3本外していましたが、終わってみれば8本中4本で50％の成功率でした。

これでプレイオフの1回戦から全10試合すべてで3ポイントシュート成功率が50％超え。平均17.5得点、3ポイントシュート成功率56.9％というスタッツを残しました。

▽八村塁選手のプレイオフ得点スタッツ

〈西カンファレンス1回戦ロケッツ〉第1戦 14点(FG6/10、3P2/4)第2戦 13点(FG5/10、3P3/6)第3戦 22点(FG8/14、3P4/7)第4戦 13点(FG6/10、3P1/2)第5戦 12点(FG5/11、3P2/3)第6戦 21点（FG8/15、3P5/7)

〈西カンファレンス準決勝サンダー戦〉第1戦 18点(FG7/13、3P3/6)第2戦 16点(FG6/10、3P4/7)第3戦 21点(FG7/14、3P5/8)第4戦 25点(FG9/15、3P4/8)