「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

悲願のＧ１初制覇を狙う２勝馬パラディレーヌが、初のマイル戦に挑む。これまでＧ１には３度参戦し、オークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と常に上位争いを演じてきたように能力はここでも上位。前走の福島牝馬Ｓは小回りが合わずに８着と着順を落としたが、広く直線の長い東京なら初距離にも十分に対応は可能だ。自慢の末脚を武器に、重賞未勝利馬が一気にビッグタイトル奪取といく。

どんよりと蒸し暑い火曜日の朝、パラディレーヌは軽快に栗東坂路を駆け上がった。きびきびとした身のこなしや体の張りが体調の良さを感じさせる。「ずっと状態はいいけど使った方がいいタイプ。前走を使って元気がいい」と仁岸助手は好感触を伝える。

先週土曜（９日）の坂路でその言葉を印象づけた。週末の調教は強め程度がこれまでのパターンだが、２本目の登坂でぐいぐいと加速。手綱を引っ張られたままラストは１１秒台（１１秒９）に突入した。「すごく行きっぷりが良かったみたい」とやる気に満ちていた。

今回が自身初のマイル戦となる同馬には、この気配は好材料。昨秋の秋華賞で３着まで追い込み、エリザベス女王杯では２着に好走しているものの、１８００メートルより短い距離は未経験。マイルＧ１の速い流れへの対応が懸念材料になりかねないが、「この感じなら対応できても」と見通しは明るい。

前走の福島牝馬Ｓは８着と敗れたものの、これも糧となる。千田師は戦前から「徐々にスピードを上げていくタイプだけに、小回りの福島がどうか」とコース形態を不安視していたが、それ以外にも敗因があった。「パドックですごくイレ込んでしまった。でも、思いあたる原因があるので、今回はそれを踏まえた対策ができる」と仁岸助手が説明するように、貴重な経験にもなっている。

広い東京コースはいかにも末脚自慢のパラディレーヌ向き。得意のロングスパートで、ライバルを飲み込んでみせる。