「有力馬次走報」(１２日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆米Ｇ１のチャーチルダウンズＳを制したテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）はＢＣスプリント・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド、ダート１２００メートル）を予定。５日に帰国し、現在は千葉県白井の競馬学校で検疫中だが「現地で叩いて行くのか、直行か。今回は間隔があいてもいいレースをしてくれたので」と高柳大師。僚馬でオアシスＳ２着のテーオーパスワード（牡５歳）はアハルテケＳ（５月３０日・東京、ダート１６００メートル）へ。

◆大阪杯５着のセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口）は安田記念（６月７日・東京、芝１６００メートル）へ。鞍上は引き続き幸。僚馬のパンジャタワー（牡４歳）と２頭出しとなる。大阪杯６着のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）は１２日に帰厩。安田記念を目指す。京王杯ＳＣ覇者ワールズエンド（牡５歳、栗東・池添）も同レースを目標にする。ともに所属するキャロットクラブがホームページで発表。

◆羽田盃２着のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂）は、東京ダービー（６月１０日・大井、ダート２０００メートル）を視野に。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。

◆フラワーＣ４着のアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦）は横山武でオークス（５月２４日・東京、芝２４００メートル）へ。ＮＨＫマイルＣ１２着のカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡）は次走未定だが、「夏は使わない」と師。ゆきつばき賞を勝ったトップアタック（牡３歳、栗東・小椋）は葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。

◆日経賞２着のミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林）は引き続き丹内で宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）へ。天皇賞・春６着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮）も同レースへ。鞍上は未定。

◆メトロポリタンＳを制したウエストナウ（牡５歳、栗東・寺島）は小倉記念（７月１９日・小倉、芝２０００メートル）から新潟記念（８月３０日・新潟、芝２０００メートル）を予定。

◆橘Ｓ３着のスペルーチェ（牡３歳、美浦・宮田）は、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（６月２８日・福島、芝１８００メートル）へ。