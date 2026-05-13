３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。

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牡馬は皐月賞組が上位を占めた。勝ったロブチェンはホープフルＳに続きＧ１・２勝目を挙げた。今年の皐月賞は１分５６秒５のコースレコードで決着。前半５Ｆを５８秒９のペースで逃げて、ラスト３Ｆを３４秒２でまとめて後続を退け、好時計を記録した。力でねじ伏せた競馬でポテンシャルの高さを疑う余地はない。

２着馬リアライズシリウスが２位に。皐月賞は展開に恵まれたものではなく、左回りの新潟２歳Ｓと共同通信杯を勝った実績から、ダービーでパフォーマンスを上げる可能性はある。１勝馬だが３着馬ライヒスアドラーが皐月賞で見せた走りは高い評価を与えられる。

牝馬は桜花賞を勝ったスターアニスが１位を堅守。走破時計１分３１秒５は、コースレコード決着となった２１年の１分３１秒１（ソダシ）に次ぐレース史上２位のもので優秀だ。オークスは未知の距離となるが、能力では頭ひとつリードしている。

桜花賞２着馬ギャラボーグ、３着馬ジッピーチューンが故障によりオークスを回避したことで２位以下は混戦。フローラＳを制したラフターラインズが３位にランクイン。非凡な瞬発力はＧ１でも通用するものがある。