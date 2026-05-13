◇パ・リーグ 日本ハム3―2ロッテ（2026年5月12日 ZOZOマリン）

やはり幕張特有の湿った空気が合う。日本ハムを今季2度目の3連勝に導いたのは、清宮幸のバットだった。同点に追いつかれた直後の8回2死一、三塁だ。フルカウントから鈴木の内角直球を逆方向の左前へ運んだ。勝ち越しの決勝適時打。「本当に…。良いところに飛んでくれたので」と、安堵（あんど）した。

昨季対ロッテ戦は球団別ではトップの打率.317をマーク。特にZOZOマリンでは、球場別で驚異の打率.340を記録した正真正銘の“幕張男”だ。決勝打を放つ前までの3打席は無安打で2三振を喫していただけに「最近追加点とかの場面で仕事ができていなかった。こういう時は打つぞ、と思っていたのでマジで良かった」と、表情を緩めた。

エースの伊藤は7回2失点で4勝目。3試合連続で投打がかみ合い、借金も1と完済間近だ。新庄監督も「こういう勝ち方を続けていけばおのずと打者の調子も上がってきて、点差を離して投手が抑えるという試合ができるからね」と、確かな手応えを口にしていた。（清藤 駿太）