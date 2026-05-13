巨人５−３広島（セ・リーグ＝１２日）―−巨人が今季初のサヨナラ勝ち。

同点の九回、佐々木が決勝２ランを放った。マルティネスが今季初勝利。広島は２度のリードを守れず、４番手の中崎が力尽きた。

同点の九回、巨人は先頭の増田陸が右前打で出塁した。犠打のサインも考えられる場面で、次打者の佐々木のもとに歩み寄ったウィーラー打撃コーチが、阿部監督の指示を伝える。「バントはない。初球から行っていいよ」。その言葉を聞いて、２６歳の左打者は覚悟を決めた。

広島の抑え、中崎の初球。甘く入ったフォークボールを思い切りよくすくい上げると、打球は右中間席に飛び込んだ。「ストライクを取りに来る球を１球で仕留めようと考えていたけれど、あんなにうまくいったのは想定外」と自ら驚く２ランで、チームを今季初のサヨナラ勝ちに導いた。何度もガッツポーズをしながらダイヤモンドを１周すると、興奮したチームメートたちにもみくちゃにされた。

値千金の一打に負けないくらいうれしかったのは、１点を追う七回に広島先発の左腕床田から放った二塁打という。無安打で迎えた第３打席、低めのカーブに食らいついて右翼線に運び、平山の同点適時打を呼び込んだ。「ここで結果を出すしかないと思っていた」

必死な思いに満ちた言葉通り、佐々木は試合前時点の対右投手の打率２割９分に対し、対左はわずか１割５分。定位置確保への明白な課題を克服するため、体の開きを抑えるためのティー打撃に取り組むなど努力を尽くしてきた。そんな中で、対左投手でも先発起用してくれた指揮官の期待に何とか応えたかった。

３年目。春先に調子がよくても長続きしない姿を、阿部監督に「ミスタースプリング」と指摘されたこともあった。「今年はそうならないように」と決意する佐々木が確かな成長を見せている。（佐野司）

巨人・阿部監督「（佐々木は）ホームランを打てる力があるし、そこに懸けた。今日は打って、つないで勝とうと思って勝負をかけていた」