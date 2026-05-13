「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）

良血馬が２年ぶりに再スタートを切る。ダービー後に左前浅屈腱炎が判明し、幹細胞手術を行ったシュガークン。宮本助手は「期待以上の動きで思っている以上に仕上がった。２年休んで、丸１年はまともに乗っていない状態からこれだけ動けるとは」と驚く。

帰厩当初は腹回りに余裕があり、冬毛も出て、仕上げに時間を要する印象だったという。それが、調教を重ねるごとに良化。「元々、坂路だとフワフワして時計が出なかったのが、３週前がラスト２Ｆを１１秒８−１１秒６。動けるようになっているし、全体的にガッチリした。ぜい肉も取れて、今ではいつでも使えます、って感じ」。成長ぶりと仕上げに胸を張る。

Ｇ１・７勝を挙げ、１６、１７年と２年連続で年度代表馬に輝いた僚馬キタサンブラックの半弟だ。２月と遅いデビューながら３連勝でダービーの舞台へたどり着いたことだけでも立派で、「ダービーは年５走目。それでも、４角まで持ったままで悪い内容じゃなかった。新馬は適性じゃない距離で仕方ないし、千六でもあれだけ走ったのが能力」と感心する。

全戦の手綱を取り、偉大な兄の主戦も務めた武豊と迎える復帰戦。仕上げ人は「１回目はどれぐらいやれるんかなと使うつもりが、これなら勝ち負けできるかもなって動きができているから。あとはレース勘。青葉賞、ダービーは押せ押せで、前進気勢が強くなっていたから、間があいた方がいいかも。秋にいいところを使えるように格好をつけたい」と意気込む。不治の病から奇跡の復活へ−。再び輝く。