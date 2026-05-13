野暮ったいボブに終止符！【40・50代】がマネして即シャレ見え♡「垢ぬけウルフヘア」

いつものボブがどこか物足りなく感じたら、今注目の「垢抜けウルフヘア」に挑戦してみて。重く見えがちなボブも、レイヤーで軽さと動きをプラスするウルフなら、一気にこなれた印象になりそうです。今回は、40・50代がおしゃれ見えするウルフヘアをピックアップ。ぜひ参考にして、印象のアップデートを図ってみて。

フェイスラインをカバーして小顔見え

立体的なシルエットが小顔見えしそうなウルフヘア。襟足をすっきり、トップはふんわりとさせることで自然なくびれが生まれ、首を細く長く見せてくれそうです。また、顔まわりのレイヤーがフェイスラインをカバーしてくれるのも嬉しいポイント。大人世代の輪郭を美しく見せてくれそうなヘアスタイルです。

軽さを出したシャープなウルフヘア

こちらのウルフヘアは、軽さを出した仕上がりが魅力。ストレートタッチをベースにすることで、シャープな雰囲気を引き出してくれます。トップを長めに残していることで、まとまりやすく落ち着いた印象も。ウルフヘアが初めてな人も取り入れやすそうです。

カジュアルからきれいめまでなじむナチュラルウルフ

こちらは、ボブをベースに毛先にレイヤーを入れることで、軽やかな動きをプラスしたプチウルフヘア。ウルフヘア特有のメリハリは残しつつも、レイヤーを控えめにすることで、大人でも挑戦しやすいナチュラルな印象に仕上がっています。顔まわりに程よい動きが出るため、小顔見えを狙いたい人にもおすすめ。カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイルに自然となじみそうです。

丸みのあるシルエットが女性らしい

ウルフヘアは、トップに自然な丸みが生まれるのも嬉しいポイント。ぺたんこ髪が気になる大人女性にぴったりです。横顔が美しく見えるシルエットによって、女性らしい柔らかさを演出できそう。派手になりすぎないナチュラルな仕上がりが魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。