◆パ・リーグ ロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）

直球で押した。日本ハム・伊藤は２―１の６回２死満塁カウント３―２。寺地を１４９キロ直球で左飛に仕留め口元を緩めた。４試合連続で中５日での先発ながら７回６安打２失点。リーグ最多タイの４勝目を挙げ、「中５でゲームを作れているのはいいこと。僕が勝っていかないとチームも乗っていかないと思う。次こそは０（失点）でしっかり抑えたい」と、エースの責任感をのぞかせた。

前回登板６日の楽天戦（楽天モバイル）で最速１４９キロだった直球は、この日今季最速の１５４キロをマーク。復活の兆しは前日１１日の練習にあった。以前から行っていたエスコンの一塁線からの遠投が初めて左翼ブルペンに入った。推定飛距離１００メートルの“ホームラン”に、「出力なのかコンディションなのか、やっと何も気にしなくても投げられている」。３月のＷＢＣ参加後は、ボールの違いやイニング数が限られた影響もあり、球速が思うように上がっていなかったが、着実に状態は上がっていた。

チームは今季２度目の３連勝で借金を１に減らした。新庄監督は、「（相性の悪い）京セラの悪夢から離れたんで、ちょっとは楽だったかな」と笑顔。エースの完全復活から連勝街道に突入する。（川上 晴輝）