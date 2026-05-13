【嵐メモリアル】レールのない航路を運命共同体として進んでいく…「嵐」とは「船」である…連載第７回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者や、関係者らの取材をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

「嵐」とは何であったか。ファンの方や仕事仲間、お茶の間…それぞれが表現する「嵐」があるだろうが、私にとっての「嵐」は「船」だった。船上でデビュー会見を行ったということもあるが、レールのない航路を運命共同体として進んでいく姿は、まさに船のようだったと今でも感じる。

２０１１年から１５年まで担当した中で、たくさん思い出深いことがあるが、やはり記憶に残っているのは１４年、デビュー１５周年を記念した米ハワイでのコンサート。５人にとっての原点の地だ。デビュー会見時に使用して以来見つからなかった個人所有のクルーザーが現地のハーバーに係留されているのが偶然見つかり、１５年ぶりの再会を果たした姿を強く覚えている。

公演では「嵐」という船が、順風満帆なクルーズではなかったことを振り返っていた。櫻井翔はデビュー当時に訪れた荒波を「（当時は）漕（こ）いでも漕いでも空振りだった」という表現で回想していた。当初はＣＤの売り上げも伸び悩み、米同時多発テロや新型肺炎ＳＡＲＳなど世界情勢の影響で海外進出も何度も白紙になった。

「僕らは『仲がいい』ってよく言われるけど、本当は寄りかかって、支えながらじゃないと立っていられなかったんだと思う」と櫻井が表現したことが忘れられない。荒波や逆風に結束して立ち向かっていったからこそ、嵐は嵐という船であり続けられた。

ハワイ公演の最後、大野智は「ハワイで当時、訳が分からないモヤモヤを抱えていたのを思い出しました。今そのモヤモヤはもうありません」と男泣き。「これからも、ともに人生を歩んでいきましょう！」とファン、メンバーに呼びかけた。あれから１２年、「嵐」という船は５月末日で港に戻るが、偶然あの場所に係留されていたクルーザーのように、ふと再会する日が訪れるかもしれない。

大野があの日誓ったように、“嵐とともに歩んだ人生”は失われることはない。（宮路 美穂）