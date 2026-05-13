佐渡市の両津湾では、100キロを超える大型のクロマグロが連日水揚げされ、豊漁となっています。一方で、漁師からは手放しでは喜べないという声も。そのワケとは。



その希少性と美味しさから「海のダイヤ」とも呼ばれるクロマグロ。



佐渡市の両津湾では例年より1か月ほど早く網にかかりはじめ、この春は連日豊漁となっています。



この日もひとつの定置網から100キロを超える大型のクロマグロが次々と水揚げされていました。





港は豊漁で大喜び！のはずですが…内海府漁業生産組合 本間信俊 組合長「豊漁しすぎて、もう枠の限度が来ている」クロマグロがとれすぎて、「厄介者」扱いされる事態が起きているのです。理由は資源保護のため、国が各県に割り当てた「漁獲枠」。漁獲枠を超えないよう、両津湾では一度とれたマグロを逃がさなければいけない事態に。さらに追い打ちをかけているのが原油価格の高騰です。内海府漁業生産組合 本間信俊 組合長「いま油（燃料）も高くなっている。ここで魚価や漁獲高が下がるの が一番大変なところ。いろんな部分で（物価が）上がっているので、実質の実入りが少なくなるのが現状」このため、定置網をあげて当面漁をやめるという選択肢も上がっているといいます。内海府漁業生産組合 本間信俊 組合長「日本産の本マグロを安く食べて いただきたいので、できるだけ 規制がない方が国民みんながありがたいと感じている」観光シーズンをむかえた佐渡に大きな影響を及ぼしそうです。