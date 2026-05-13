【SF-G01 SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス】 予約期間:2026年5月13日0時～2026年8月6日23時59分 2027年02月下旬 発売予定 価格：22,000円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、フィギュア「SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス」を通販サイト「タカラトミーモール」にて5月13日に予約受付を開始する。

本商品はTVアニメ「ゾイドジェネシス」に登場するキャラクター「コトナ・エレガンス」をT-SPARKの新フィギュアブランドSPARK Figから大きめのサイズの「SPARK Fig GRANDE」として、1/7スケールサイズで立体化したもの。

キャラクターの持ち味は活かしつつ、デザイナー 深井 涼介氏によるオリジナル水着とキャラデザインでフィギュア化されている。「魅惑的なポーズ」、「繊細な塗装」、「迫力のある造形」にてコトナの魅力を最大凝縮。

フィギュアの右手は、腰に手を当てたバージョンと、コトナの愛機レインボージャークをイメージした扇子を持ったバージョンの2種からの選択式となっている。

台座にもレインボージャークの意匠があしらわれている。

【【SPARK Fig GRANDE】SF-G01 コトナ・エレガンスPV CV：伊藤 静(コトナ役)】

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