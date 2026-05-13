◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

岐阜の夜空に舞った大城の一発に、相手の外野は一歩も動けなかった。２回１死、床田の初球・直球を捉えて右翼席へ運ぶ先制の４号ソロ。逆風だったのに「風に乗ってくれました」と照れ隠しのコメントを残す“らしさ”を見せながらも２４、２５年を早くも超える４号にマルチ安打をマークした。「積極的にいった結果がよかったと思いますし、先制点というのは欲しかったのでよかったと思います」とうなずいた。

今季初登板から２戦連続で先発・戸郷とバッテリーを組んだ。何とか今季初勝利をつけてあげたかった。５回３失点と苦しい結果となったが「球数もちょっと多くなっちゃったんですけど、粘り強く投げてくれていたと思うので、また次回、なんとか勝ち星をつけられるように野手全員でがんばりたいですね」。悩める右腕を思いやった。

１０日の中日戦（バンテリンＤ）では守備の際に、相手の空振りしたバットが頭を直撃。球場が一時騒然とする場面もあったが、この日の試合前は通常通り練習メニューをこなし、元気な姿を見せた。岐阜のファンから歓声を浴び「非常にがんばる源になりました」と感謝した。仲間思いの優しさと熱い思いが勝利をたぐり寄せた。（水上 智恵）