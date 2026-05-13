NY原油先物6月限（WTI）（終値）

1バレル＝102.18（+4.11 +4.19%）



米国とイランの合意が近いとの先週の報道が疑われるなか、ホルムズ海峡の封鎖長期化が警戒されて再び騰勢が強まっている。イランは米国の提案に応じる構えを見せておらず、トランプ米大統領が軍事行動に傾く可能性が意識されている一方、イラン議会の国家安全保障・外交政策委員会の報道官は「イランが再度攻撃を受けた場合、ウランを兵器級と見なされる純度９０％まで濃縮する可能性がある」と述べ、米国をけん制した。イランは核開発協議に入る前に、「すべての戦線での戦争の終結」、「すべての制裁の解除」、「凍結資産の解放」、「戦争による損害と損失の補償」、「ホルムズ海峡に対するイランの主権的権利の承認」を要求していると報道されており、米国は受け入れがたい。



時間外取引で６月限は上昇。通常取引開始後は１０２．７２ドルまで上値を伸ばした。



MINKABU PRESS

外部サイト