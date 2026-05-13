ダウ平均は小幅高 ＩＴ・ハイテク主導の上昇は一服 半導体関連株も利益確定売り＝米国株概況 ダウ平均は小幅高 ＩＴ・ハイテク主導の上昇は一服 半導体関連株も利益確定売り＝米国株概況

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NY株式12日（NY時間16:21）（日本時間05:21）

ダウ平均 49760.56（+56.09 +0.11%）

S＆P500 7400.96（-11.88 -0.16%）

ナスダック 26088.20（-185.93 -0.71%）

CME日経平均先物 62450（大証終比：-210 -0.34%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。序盤に一時３９６ドル安まで下落する場面も見られたものの、後半にかけてプラスに転じている。一方、本日はナスダックが大幅安となり、ＩＴ・ハイテク主導の上昇が一服している。マグニフィセント７のほか、本日は半導体関連株も一斉に利益確定売りに押される展開。



取引開始前に米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、予想を若干上回る内容だった。ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容とも見られる。米国債利回りも上昇しており、ＩＴ・ハイテクの下げに繋がっているとの指摘も出ている。



イラン情勢は依然として出口が見えず、停戦終了への懸念も台頭している状況。トランプ大統領が米国とイランの停戦は危機的状況との認識を示し、「生命維持装置頼み」だと表現したことを受けて、リスク選好度が後退。原油相場も上昇しており、米株式市場を圧迫した。



ただ、強気な見方は根強い。堅調な決算シーズンが株価を支え、市場全体は引き続き強気姿勢を維持している。ストラテジストは「調整があれば、それは買い場になると考えている。企業利益や設備投資、そして強い労働市場が相場を支えているからだ」と説明。「前向きになれる理由はたくさんある」という。



なお、米上院は本日、ウォーシュ氏のＦＲＢ理事への就任について承認した。任期は１４年。明日ＦＲＢ議長就任に関して採決を実施する見通し。承認はほぼ確実視されている。



テレヘルス（遠隔医療）のヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が決算を受け大幅安。１株損益が予想外の赤字となったほか、売上高が予想を下回った。ガイダンスでも予想を下回るＥＢＩＴＤＡ見通しを示した。ブランド製品への移行に伴うコスト増加が背景。



低軌道衛星を利用したブロードバンド・ネットワークを構築するＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が決算を受け大幅安。１株損益の赤字が予想以上に膨らんだほか、売上高も予想を下回った。



ハンバーガーチェーンのウェンディーズ＜WEN＞が大幅高。著名投資家のペルツ氏率いるトライアン・ファンドが、同社の非公開化に向けて投資家支援を模索していると報じられた。



クリエイター向けのストーリーテリング・プラットフォーム運営のウェブトゥーン＜WBTN＞が決算を受け下落。第２四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、ＥＢＩＴＤＡの見通しも予想を下回った。



液化天然ガス（ＬＮＧ）を手掛けるベンチャー・グローバル＜VG＞が大幅高。新たなＬＮＧ供給契約２件と、ルイジアナ州の輸出プロジェクト拡張計画を発表したことが好感された。



３Ｄプリンターの３Ｄシステムズ＜DDD＞が決算を受け大幅高。主要製品分野の好調な販売と利益率改善、コスト管理が業績に寄与。



ヒムズ＆ハーズ＜HIMS＞ 25.03（-4.11 -14.10%）

ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞ 72.96（-9.59 -11.62%）

ズームインフォ＜GTM＞ 4.06（-1.98 -32.78%）

ウェンディーズ＜WEN＞ 7.90（+1.14 +16.86%）

ウェブトゥーン＜WBTN＞ 12.16（-1.15 -8.64%）

ベンチャー・グローバル＜VG＞ 13.27（+1.65 +14.20%）

３Ｄシステムズ＜DDD＞ 3.11（+0.60 +23.90%）



アップル＜AAPL＞ 294.80（+2.12 +0.72%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 407.77（-4.89 -1.18%）

アマゾン＜AMZN＞ 265.82（-3.17 -1.18%）

アルファベットC＜GOOG＞ 383.82（-2.95 -0.76%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 387.35（-1.29 -0.33%）

テスラ＜TSLA＞ 433.45（-11.55 -2.60%）

メタ＜META＞ 603.00（+4.14 +0.69%）

エヌビディア＜NVDA＞ 220.78（+1.34 +0.61%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 448.29（-10.50 -2.29%）

イーライリリー＜LLY＞ 989.87（+22.88 +2.37%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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