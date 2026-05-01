ラ・リーガ 25/26の第36節 ベティスとエルチェの試合が、5月13日03:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ベティスのパブロ・フォルナルス（MF）のアシストからクチョ・エルナンデス（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

しかし、41分エルチェが同点に追いつく。ヘルマン・バレラ（FW）のアシストからエクトル・フォルト（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

49分にエルチェのレオ・ペトロ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分、エルチェが選手交代を行う。グレイディ・ディアンガナ（MF）からビクトル・チュスト（DF）に交代した。

62分、ベティスが選手交代を行う。ジオバニ・ロセルソ（MF）からイスコ（MF）に交代した。

64分、エルチェは同時に2人を交代。アンドレ・シルバ（FW）、エクトル・フォルト（DF）に代わりアルバロ・ロドリゲス（FW）、テテ・モレンテ（FW）がピッチに入る。

66分、ベティスが選手交代を行う。ジュニオル・フィルポ（DF）からナタン（DF）に交代した。

68分ベティスが逆転。パブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ベティスが2-1で勝利した。

なお、ベティスは80分にディエゴ・ジョレンテ（DF）、85分にナタン（DF）、90+3分にクチョ・エルナンデス（FW）に、またエルチェは76分にアレックス・フェバス（MF）、78分にゴンサロ・ビジャール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-13 05:10:12 更新