リーグ・アン 25/26の入替戦予選ラウンド1 Red Star FCとロデーズAFの試合が、5月13日03:30にStade de Parisにて行われた。

Red Star FCはケビン・カブラル（FW）、Ikanga Jovany（FW）、Durand Damien（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロデーズAFはタイリク・アルコンテ（FW）、イブラヒマ・バルデ（FW）、Joly Octave（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。Red Star FCのDurand Damien（MF）のアシストからケビン・カブラル（FW）がヘディングシュートを決めてRed Star FCが先制。

しかし、29分ロデーズAFが同点に追いつく。タイリク・アルコンテ（FW）のアシストからイブラヒマ・バルデ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

61分Red Star FCが逆転。ケビン・カブラル（FW）のアシストからジョズ・エスカルティン（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

62分、Red Star FCは同時に2人を交代。マチュー・ウアード（DF）、Ikanga Jovany（FW）に代わりジョバンニ・ハーグ（DF）、Benali Hacene（FW）がピッチに入る。

66分、ロデーズAFは同時に2人を交代。jean lambert evans（DF）、Joly Octave（MF）に代わりライアン・ポンティ（MF）、ウィリティ・ユーノーサ（MF）がピッチに入る。

その直後の67分ロデーズAFのGalves Nolan（DF）のアシストからMagnin Mathis（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに69分ロデーズAFが逆転。ウィリティ・ユーノーサ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

75分、Red Star FCは同時に3人を交代。ケビン・カブラル（FW）、デンボ・シラ（DF）、Hachem Ryad（MF）に代わりテオ・マグナン（DF）、サイフエディン・ハウイ（MF）、パプ・メイサ・バル（FW）がピッチに入る。

85分、ロデーズAFは同時に2人を交代。イブラヒマ・バルデ（FW）、アレクシ・トゥルイエ（MF）に代わりケニー・ナゲラ（FW）、マティス・サカ（MF）がピッチに入る。

90+2分、ロデーズAFが選手交代を行う。Mendes Correia Jordan（MF）からサミ ベンシャマ（MF）に交代した。

90+6分にRed Star FCのジョバンニ・ハーグ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ロデーズAFが2-3で勝利した。

なお、Red Star FCは63分にバルタザール・ピエレット（MF）、89分にブラッドレイ・デンジャー（DF）、90分にBenali Hacene（FW）に、またロデーズAFは76分にウィリティ・ユーノーサ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-13 05:30:24 更新