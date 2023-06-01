NBAプレーオフ

米プロバスケットボール（NBA）の西地区プレーオフ（PO）第4戦が11日（日本時間12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われた。レイカーズは110-115でサンダーに及ばず、4連敗。八村塁は25得点の躍動を見せるも、準決勝敗退が決まった。正確無比な3ポイントシュートで貢献してきたが、3点が必要な最終盤でプレーの機会が与えられず、海外ファンから疑問の声が続出した。

絶対に負けられない第4戦。スタメン起用された八村は8本中4本の3ポイントシュートを決めるなど、43分11秒の出場で25得点、5リバウンドと躍動した。

6点を追う第4クォーター残り1分41秒の場面では反則を受けながら3ポイントシュートを決めると、フリースローも沈めて4点プレーとし、大歓声を浴びた。

だが、3点差を追う残り12.2秒の場面で、八村はコート上にいなかった。レイカーズはこの場面、3ポイントシュートで同点を狙うも外れ、結局追いつけなかった。

驚異の成功率をマークしていた八村が、肝心の場面でコートに不在。Xには、海外ファンから疑問の声が続出した。

「意味不明な采配だ。4月12日以来、一度もシュートを決めていないクレーバーを出すなんて！！！！！ ルイを出すべきだったんだ！」

「おいおい、なんで一番大事な最後の攻撃でルイを出さなかったんだ」

「一番入ってるシューターに勝負させなかったんだ？ ルイはこのシリーズ、ずっと絶好調だっただろ。それなのに、最後がこれか？」

「なんて馬鹿げた決断なんだ」

「ひどいシュートだ。なんで最高のシューターがコートにいないんだ？」

「ルイがいない理由を教えてくれよ」

頂点には届かず、八村のレイカーズ4季目が終了した。



（THE ANSWER編集部）