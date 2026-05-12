クローズ ユア アイズ空港で“サービスショット”披露！自然体な私服姿

多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES（クローズ ユア アイズ）が、金浦国際空港に登場。報道陣に向けた“サービスショット”やメンバーそれぞれの私服スタイルが話題になっています。

この日、メンバーたちは空港に姿を見せると、カメラに向かってポーズを披露。自然体なファンサービスで現場を盛り上げました。

ブラックデニムから爽やかブルーまで、個性光る私服コーデ

メンバーたちは、それぞれ異なる雰囲気の私服スタイルで登場。ブラック系を基調にしたクールなデニムコーデや、レザージャケットを合わせた大人っぽいスタイル、淡いブルートップスを取り入れた爽やかな着こなしまで、メンバーごとの個性が際立っていました。

ラフな空港ファッションながら、全体的に“抜け感”のある韓国ストリートスタイルに仕上がっており、SNSでも「私服おしゃれすぎる」「空港なのにビジュ強い」と反響が広がっています。

ファンからは「全員スタイル良すぎ」の声も

自然な笑顔を見せながら、報道陣へ丁寧に対応する様子も印象的で、ファンからは、「サービス精神すごい」「全員スタイル良すぎる」「空港がランウェイみたい」などの声も上がっていました。

グローバルファンからも注目を集めており、音楽活動だけでなく、メンバーたちのファッションやビジュアルにも関心が集まっています。

Photo:Aflo