「ファーム・交流試合、日本海Ｌ石川４−５阪神」（１２日、弁慶スタジアム）

「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が４月１７日以来、約１カ月ぶりに実戦復帰し、３打数２安打２打点の活躍。チームを勝利に導く決勝打を放ち、３度目の船出を自らのバットで飾った。

帰ってきた「５番・立石」のアナウンス。二回に巡ってきた復帰後初打席でいきなり期待に応えた。カウント１−１から甘く浮いてきた変化球をたたき、力強いゴロが三遊間を突破。あっさりとＨランプをともした。

“立石劇場”はこれだけで終わらない。同点の三回１死二、三塁で迎えた第２打席だ。初球を右前にはじき返す２点適時打で勝ち越しに成功。ポイントゲッターとして、役割を果たしてみせた。

試合後の平田２軍監督は「さすがだよな」とうなずいた。八回に代打を送られ、３打席で交代したが「予定通り」と説明。「動きを見ても何の問題もないよ」と順調な回復ぶりを強調した。

４月２１日に球団発表された「右ハムストリングスの筋損傷」の診断。３度目の離脱となったが、それでも一歩ずつリハビリの階段をのぼり、三たび実戦の舞台に帰還した。藤川監督が１０日に「順を追って、まず打席から。それから守備」と明かしていた通り、この日はＤＨで出場。黄金ルーキーの物語は再び動き出した。今度こそ小休止することなく突き進む。