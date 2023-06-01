【ゾイド】ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」が12月下旬に発売タカラトミーモール限定でオリジナルカラーとタイプゼロアーマーも登場
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を12月下旬に発売する。価格は15,400円。5月13日0時より予約受付を開始した。
また、通販サイト「タカラトミーモール」限定商品として「AZ-16EX ライガーゼロ専用 イエーガーユニット オリジナルカラー」と「AZ-02EX3 ライガーゼロ専用 タイプゼロアーマー」の予約受付も開始した。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガーユニット」に換装した姿「ライガーゼロイエーガー」をムービングキット「ADVANSED Zi」シリーズで立体化したもの。
1/72スケールの組立キットとなっており、電動ユニットによりスイッチを入れることで動物のリアルな歩行を再現、目や胸部がLEDで点灯する。
歩行中に背中の大型イオンブースターが自動で展開。アニメで特徴的だった、マルチブレードアンテナ、エアロフェアリング、対物ブレードセンサー、サイドスラスターなどの各パーツが手動で可動する。
ゼロアーマーを外すことで「素体」状態も再現でき、コックピットに搭乗可能な、1/72のアニメの主人公ビットのフィギュアが付属(無塗装)。
AZ-16 ライガーゼロイエーガー
12月下旬 発売予定
価格：15,400円
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 12, 2026
AZ-16 ライガーゼロイエーガー
本日予約開始
歩行中に背中の大型イオンブースターが自動で展開。アニメで特徴的だった、マルチブレードアンテナ、エアロフェアリング、対物ブレードセンサー、サイドスラスターなどの各パーツが可動(手動)。
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AZ-16EX ライガーゼロ専用 イエーガーユニット オリジナルカラー
12月下旬 発売予定
価格：5,500円
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 12, 2026
AZ-16EX ライガーゼロ専用イエーガー ユニット
オリジナルカラー
国内：タカラトミーモール限定
本日予約開始
「AZ-02 ライガーゼロ」(別売)や「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」(別売)などのAZシリーズ… pic.twitter.com/5Mi1HCr5kR
AZ-02EX3 ライガーゼロ専用 タイプゼロアーマー
12月下旬 発売予定
価格：2,750円
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 12, 2026
AZ-02EX3 ライガーゼロ専用タイプゼロアーマー
国内：タカラトミーモール限定
本日予約開始
「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」(別売)や「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」(別売)などのAZシリーズ… pic.twitter.com/HI17UGKElM
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