【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 12月下旬 発売予定 価格：15,400円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を12月下旬に発売する。価格は15,400円。5月13日0時より予約受付を開始した。

また、通販サイト「タカラトミーモール」限定商品として「AZ-16EX ライガーゼロ専用 イエーガーユニット オリジナルカラー」と「AZ-02EX3 ライガーゼロ専用 タイプゼロアーマー」の予約受付も開始した。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガーユニット」に換装した姿「ライガーゼロイエーガー」をムービングキット「ADVANSED Zi」シリーズで立体化したもの。

1/72スケールの組立キットとなっており、電動ユニットによりスイッチを入れることで動物のリアルな歩行を再現、目や胸部がLEDで点灯する。

歩行中に背中の大型イオンブースターが自動で展開。アニメで特徴的だった、マルチブレードアンテナ、エアロフェアリング、対物ブレードセンサー、サイドスラスターなどの各パーツが手動で可動する。

ゼロアーマーを外すことで「素体」状態も再現でき、コックピットに搭乗可能な、1/72のアニメの主人公ビットのフィギュアが付属(無塗装)。

AZ-16 ライガーゼロイエーガー

12月下旬 発売予定

価格：15,400円

ADVANCED Zi SERIES

AZ-16 ライガーゼロイエーガー

本日予約開始



歩行中に背中の大型イオンブースターが自動で展開。アニメで特徴的だった、マルチブレードアンテナ、エアロフェアリング、対物ブレードセンサー、サイドスラスターなどの各パーツが可動(手動)。



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AZ-16EX ライガーゼロ専用 イエーガーユニット オリジナルカラー

12月下旬 発売予定

価格：5,500円

ADVANCED Zi SERIES

AZ-16EX ライガーゼロ専用イエーガー ユニット

オリジナルカラー

国内：タカラトミーモール限定

本日予約開始



「AZ-02 ライガーゼロ」(別売)や「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」(別売)などのAZシリーズ… pic.twitter.com/5Mi1HCr5kR - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 12, 2026

AZ-02EX3 ライガーゼロ専用 タイプゼロアーマー

12月下旬 発売予定

価格：2,750円

ADVANCED Zi SERIES

AZ-02EX3 ライガーゼロ専用タイプゼロアーマー

国内：タカラトミーモール限定

本日予約開始



「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」(別売)や「AZ-06 ライガーゼロフェニックス」(別売)などのAZシリーズ… pic.twitter.com/HI17UGKElM - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 12, 2026

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