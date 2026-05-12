「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

会心の当たりで試合を決めた。バックスクリーン左に弾んだ打球に虎党は大歓喜。阪神・森下翔太外野手が今季１０号となるプロ初の満塁本塁打を放り込んだ。「最近の試合もあんまりチャンスで打てていなかったので。一つチャンスっていう意味では打点を取れたのは良かった」と納得顔だ。

九回１死満塁。初球の高めに浮いたフォークを見逃さなかった。「風もあったのでいってくれるかな」。フルスイングでトドメの一撃を放つとホームベースを踏んで喜び爆発。４打席凡退だった中、「自分なりに修正できた」と本塁打数リーグトップの佐藤輝に再び並んだ。

これで新人から４年連続の２桁本塁打をマーク。佐藤輝に続く球団４人目で、右打者に限れば岡田彰布以来の記録となった。プロ初の２番の打順も「初回も常に回ってくる打順でも打っていたので変わらずいった」と平常心で結果につなげた。

記録ずくめの一発にも浮かれることはない。九回までを振り返り、「（内容が）悪くないとはいえ、捉えられるボールを捉えられていないのは課題が残った」と次戦を見据えた。