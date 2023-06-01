【経済指標】

＊米消費者物価指数（CPI）（4月）21:30

結果 0.6％

予想 0.6％ 前回 0.9％（前月比）

結果 3.8％

予想 3.7％ 前回 3.3％（前年比）

結果 0.4％

予想 0.3％ 前回 0.2％（コア・前月比）

結果 2.8％

予想 2.7％ 前回 2.6％（コア・前年比）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イランは単に時間の問題だ。

・イランについては何事も急ぐことはない。

・イランの核関連物質は１００％われわれが入手する。



＊トランプ大統領

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談では貿易協議を優先する考えを示し、イラン紛争に割く時間は限定的になるとの見方を示した。トランプ大統領は北京で予定される会談に向けてホワイトハウスを出発する際、記者団に対し「習主席とは様々な問題について話し合うが、何よりも貿易が中心なるだろう」と語った。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・４月ＣＰＩは予想より悪かった。

・最も深刻なのはサービス部門のインフレ。

・わが国にはインフレ問題が存在する。

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