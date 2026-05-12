「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

打線爆発の号砲を鳴らしたのは、阪神・高寺望夢のバットだった。初回、吉村の直球を捉えた打球は、左中間席へ自身プロ初の先頭打者弾となる２号ソロ。「しっかり一球で仕留めることができました。良かったです」。わずか２球で先制点をもたらし、チームを勢いづけた。

リードオフマンとしての仕事もきっちり果たしている。三回は四球を選ぶと、直後には今季４個目となる二盗を決めた。６点リードの九回には１死一、三塁の好機で粘って四球をもぎ取り、この試合３出塁。直後の森下の満塁弾につなげた。

常に準備をして結果につなげている。甲子園で試合がある際、高寺は全体練習前に必ず室内練習場で打撃練習をする。一汗流してから、ユニホームに着替え、グラウンドへ出るのがルーティン。試合後も課題と向き合い、納得するまでバットを振る。シーズン中も練習量は、かなり多い方だが「これくらい普通ですよ」と涼しい顔で話す。

中堅の守備でも魅せた。三回、１死一塁でサンタナの放った右中間への大飛球にダイビングキャッチ。ファインプレーで好投の西勇をもり立て「練習通りできたんで良かった」とうなずいた。

チームは現在、不動の１番だった近本が左手首を骨折し離脱中。高寺は３日から８試合続けて、１番を任されている。日に日に存在感を増す、虎の新リードオフマンが、打線の火付け役を担っていく。