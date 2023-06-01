タモリ、新宿駅＆渋谷駅の工事最前線に潜入！駅はこれからどう変わるのか？

『タモリステーション』の最新作が、5月23日（土）に放送されることが決定した。

今回、番組が注目するのは、“激変する東京の巨大駅”。新宿、渋谷、東京――合わせて1日約800万人が乗降するという世界屈指の超巨大ターミナルは今、まさに大開発の真っ最中だ。

駅はこれからどう変わるのか？ そして周辺の街にどのような変化をもたらすのか？ 『タモリステーション』独自の視点で深掘りしていく。

“鉄道好き”＆“駅好き”として知られるタモリが新宿駅、渋谷駅の工事最前線を自ら取材。

スタジオには俳優・木村佳乃のほか、昭和女子大学環境デザイン学部・田村圭介教授を迎える。

◆タモリが再開発の現場に潜入！

電車＆駅好きとして、これまでも渋谷・新宿駅の様子を自ら取材してきた経験のあるタモリ。

その後も注目し続けてきた巨大駅の“今”に迫るべく、今回は再開発中の新宿駅、渋谷駅の工事最前線に潜入する。

現在、60年ぶりの大規模工事が行われている新宿駅周辺。タモリが訪れるのは、地下3階に相当する新宿駅工事の最深部だ。

ここでは、乗降客数が世界一と呼ばれる「超巨大駅」だからこそ“利用者の足を止めることなく”工事を進めているというのだが、その驚きの工夫とは？

そして、未来の新宿駅はどう変わるのか、その壮大な計画を取材する。

また、今ようやく“最終章”に差しかかっているという渋谷駅の再開発にも注目。駅の東西を結ぶ空中回廊“スカイウェイ”の工事最前線を調査する。

銀座線の真上、工事が終了したばかりの地点に降り立ったタモリ。上空から街を眺めて感じた、未来の渋谷の姿とは？

◆3つの巨大駅の複雑構造を歩いて徹底比較！

番組では、乗り換えで迷いがちな新宿駅、渋谷駅、東京駅、それぞれの構造を検証する。

もっとも乗り換えが難しいルートをスタッフが実際に歩き、どれほど時間がかかるのか、そしてなぜ迷ってしまうのかを分析していく。

複雑極まりない動線は、まさに“迷宮（ダンジョン）”のようで…。

スタジオでは、田村教授が制作した構内模型を用いて、巨大駅の構造を徹底解説。これにより浮かび上がってきた3つの巨大駅の特徴とは？

◆駅の“24時間”にも密着！

巨大駅はどのように発展を遂げてきたのかについてもクローズアップ。

60年前の竣工とは思えないほど斬新な構造の“新宿駅西口広場”を創った建築家・坂倉準三氏をはじめ、それぞれの駅と街を導いてきた人物の物語を、当時の世相を交えながら描きだしていく。

3駅の歴史をひも解くと、そのまま近現代日本の軌跡につながっていることが明らかに。

このほか、駅弁店の深夜作業員、インバウンド対応スタッフなど、巨大駅で働く人々にも密着。巨大駅ならではのリアルな1日を追跡するドキュメントも紹介する。