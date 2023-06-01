「人生で一番考えた」オランダ２年目、怪我に苦しみ続けた日本人DFが得た“経験と成長” 「ここで終わってしまうのはもったいない」【現地発】

「人生で一番考えた」オランダ２年目、怪我に苦しみ続けた日本人DFが得た“経験と成長” 「ここで終わってしまうのはもったいない」【現地発】